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Дипломат РФ: в создании «грязной бомбы» Киеву могут помогать страны Запада

Марина Крижановская
00:33 26.10.2022
Представитель одного из департаментов МИД РФ сказал, что украинскому Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу.
Дипломат РФ: в создании «грязной бомбы» Киеву могут помогать страны Запада
© Фото: Ludek Perina CTK Globallookpress
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Страны Запада могут сотрудничать с киевскими властями относительно создания так называемой «грязной бомбы». Некоторые из них проводят переговоры с украинской стороной о поставке компонентов для ее изготовления. Об этом заявил заместитель директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

Выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН российский дипломат назвал конкретные предприятия, получившие задачу по изготовлению такого оружия массового поражения.

«По нашим данным, украинская сторона уже приступила к реализации намеченного плана. В частности, Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве поставлена задача изготовить такую бомбу. Не исключаем оказания содействия в решении этой задачи со стороны некоторых западных стран, которые, согласно поступающим сведениям, ведут переговоры с Украиной о поставке компонентов для "грязной бомбы"», - сообщил дипломат Воронцов.

Говоря о цели создания «грязной бомбы» Киевом представитель МИД РФ сказал, что расчет кроется в намерении обвинить Москву в применении оружия массового поражения и подорвать доверие к ней и ее партнерам.

«Цель очевидна - обвинить Россию в применении оружия массового поражения. Власти Украины и их западные кураторы рассчитывают, что это выльется в мощную антироссийскую кампанию, подорвет доверие к Москве и ее партнерам, приведет к изоляции нашей страны на международной арене», - отметил Константин Воронцов.

Накануне постпред РФ при ООН Василий Небензя выступил с заявлением, что «грязная бомба» может быть применена Киевом при поддержке Запада. Обращаясь в своем письме к генсеку ООН Небензя сослался на данные Минобороны РФ, «также получившее информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран».

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