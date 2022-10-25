Президент ФРГ прибыл на Украину впервые с начала спецоперации

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом на Украину. Отмечается, что данный визит стал первым с начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

По данным агентства DPA, Штайнмайер планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вместе с тем глава германского государства желает увидеть разрушения на Украине своими глазами.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с идеей о разработке «плана Маршалла» для Украины. Вместе с тем политики стали рассуждать, какой будет Украина будущего.