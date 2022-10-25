Армия Подавляя цели: кадры боевой работы минометчиков ЮВО в спецоперации Минометные расчеты подразделений ЮВО успешно поддерживают основные силы ВС РФ и регулярно уничтожают живую силу, командно-наблюдательные пункты и замаскированную технику противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны России показало видео боевой работы минометных расчетов Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Минометные расчеты подразделений ЮВО успешно поддерживают основные силы ВС РФ и регулярно уничтожают живую силу, командно-наблюдательные пункты и замаскированную технику украинских националистов. Как отметил командир минометной батареи ЮВО с позывным «Мотор», работа минометных расчетов осуществляется ежедневно, средний расход составляет минимум 100 мин с одного орудия. «В основном у нас, это конечно поддержка наших подразделений при ведении обороны, на данный момент. Противник каждый раз пытается осуществить прорыв наших позиций, поэтому приходится выявлять и подавлять цели. У нас есть дроны, которые мы активно применяем. Теперь у наших артиллерийских подразделений появились глаза, благодаря которым они могут наблюдать и наиболее точно поражать цели», - добавил военнослужащий. Ранее «Звезда» показала, как танкисты ЮВО громят украинских боевиков в зоне спецоперации. Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика