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Стрельба и маневрирование: мобилизованные показали мастерство управления БТР-82А под Калининградом

06:57 25.10.2022
Во время тренировок водители, в частности, выполняют приемы маневрирования на скоростных участках и совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Калининградской области на одном из полигонов Балтийского флота экипажи бронетранспортеров БТР-82А, сформированные из мобилизованных, совершенствуют мастерство по огневой подготовке и вождению боевых машин в рамках этапа боевого слаживания.

Все занятия проводятся под руководством опытных инструкторов. Во время тренировок водители выполняют приемы маневрирования на скоростных участках, совершают прохождение маршрута в составе колонны на максимальных и минимально допустимых скоростях, выполняют повороты и развороты различной сложности, а также преодолевают искусственные и естественные препятствия.

На протяжении всего маршрута трассы экипажи следят за тактической обстановкой и преодолевают имитационные заграждения, на которых используются дымовые гранаты и взрыв-пакеты.

По прибытии на огневой рубеж наводчики скорострельной 30-мм пушки поражают мишени, имитирующие технику и огневые позиции условного противника. Стрельба ведется как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 500 до 900 метров. Кроме того, с целью корректировки огня применяются трассирующие боеприпасы. Занятия по вождению БТР-82А проводятся и в светлое, и в темное время суток.

Вместе с тем мобилизованные проходят теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин. Помимо выполнения упражнений стрельб военнослужащие выполнили ряд нормативов по огневой, технической и тактической подготовке, а в рамках теоретической подготовки в учебных классах прошли занятия по методике и приемам армейской тактической стрельбы, которые позволят на практике повысить огневую выучку и подготовку бойцов к уверенным действиям на поле боя.

Ранее Минобороны России показало, как в Приморском крае на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) мобилизованные учатся работать на современных бронетранспортерах морской пехоты БТР-82А.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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