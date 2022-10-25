Тактика и стрельба: как в Приморском крае мобилизованные осваивают БТР-82А

С помощью опытных инструкторов резервисты проходят огневые тренировки, а также учатся тактике действий.

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В Приморском крае на полигоне Береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) мобилизованные учатся работать на современных бронетранспортерах морской пехоты БТР-82А.

Обучение с прибывшими резервистами проводят опытные инструкторы и техники соединения морской пехоты флота. Особое внимание в подготовке экипажей уделяется тактике действий и огневым тренировкам с применением вооружения боевых машин.

«Обучение у нас идет в сжатые сроки, но успеваем все выполнять», - рассказал инструктор по применению БТР-82А Артем.

Он добавил, что все бойцы проходят полный курс подготовки, и ни один экипаж не покидает полигон неподготовленным.

Занятия организованы на местности, похожей по рельефу и структуре на районы предполагаемого действия подразделений. Тренировки ведутся днем и ночью. Мобилизованные изучают различные способы маскировки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.

Ранее «Звезда» показала кадры подготовки мобилизованных в Бурятии. Военнослужащие выполняют нормативы по ведению разведки, оперативной смены огневых позиций и выполнению боевой стрельбы.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов