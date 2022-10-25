Армия Стрельба из ПТРК, ведение разведки и смена позиций: кадры подготовки мобилизованных в Бурятии Тренировки учитывают имеющийся опыт спецоперации; применяются светошумовые заряды и дымы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Мобилизованные военнослужащие отрабатывают стрельбу из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на полигоне общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия. На занятиях призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие выполняют нормативы по ведению разведки, оперативной смене огневых позиций и выполнению боевой стрельбы. © Минобороны России Также бойцы ведут огонь по неподвижным мишеням на различных дальностях, имитирующим боевую технику условного противника. Вместе с тем отрабатывается навык выполнения безопасного отхода к позициям своих войск под плотным огнем противника. При проведении тренировок широко используются светошумовые заряды и дымы. Все тренировки с военнослужащими проходят с учетом специфики специальной военной операции. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика