Стрельба из ПТРК, ведение разведки и смена позиций: кадры подготовки мобилизованных в Бурятии
Тренировки учитывают имеющийся опыт спецоперации; применяются светошумовые заряды и дымы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Мобилизованные военнослужащие отрабатывают стрельбу из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на полигоне общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия.
На занятиях призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие выполняют нормативы по ведению разведки, оперативной смене огневых позиций и выполнению боевой стрельбы.
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