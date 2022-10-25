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В Японии рассказали, когда Европа откажется от поддержки Украины

Марина Крижановская
06:08 25.10.2022
Бесконечные призывы к странам Запада о помощи и поставках вооружения Украине, а также приближение зимы и холодов становятся причинами охладевания европейцев к украинским проблемам.
В Японии рассказали, когда Европа откажется от поддержки Украины
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Globallookpress
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Европейская помощь Украине отнюдь не бездонная и в ближайшей перспективе может сократиться. Одним из ключевых факторов станет наступление холодов. Считается, что они усилят усталость граждан Европы от украинских проблем. Данным мнением поделился в JB Press японский политик Еити Масудзоэ.

Он указал на то, что в основном помощь киевским властям сейчас приходит от стран Запада. Но, как замечает автор, она отнюдь не является неисчерпаемой. Поставки оружия Киеву осуществляется за счет налогоплательщиков этих западных стран.

«Феномен "усталости от Украины" - основная причина, например, победы правой коалиции на всеобщих выборах в Италии, состоявшихся 25 сентября. Растет антипатия к Украине, которая слишком громко призывает о помощи. Премьер-министр Венгрии Орбан выступил против антироссийских экономических санкций ЕС. Правая коалиция также победила на всеобщих выборах в Швеции 11 сентября», - написал в своей статье Масудзоэ.

Он также считает, что мнение о бесконечной помощи со стороны стран Запада - проявление «совершенно неумеренного оптимизма».

«Украинский конфликт и сопутствующие ему экономические санкции потрясли самые основы европейской энергетической политики. На низовом уровне в Европе растет антипатия к Украине, которая в связи с серьезными трудностями просит от Запада только одного - помощи», - подытожил японец Еити Масудзоэ.

Немногим ранее члены Демпартии призвали Байдена начать переговоры с Россией по Украине. Они принимают во внимание приближающуюся зиму, способную изменить ход военных действий на Украине, а также сокращение военной помощи республиканцами в случае их победы.

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