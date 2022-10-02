В частности, санкции будут носить финансовый характер, а также запретят въезд в страну.

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Государство-континент Австралия заявило о намерении ввести финансовые ограничения в адрес 28 человек, связанных с проведением референдумов о вхождении в состав России Запорожской, Херсонской областей и ЛДНР.

Отмечено, что это подкрепляет австралийский протест «против действий президента РФ Владимира Путина и тех, кто выполняет его приказы». Соответствующее заявление опубликовано за именем министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг на официальном сайте.

«Дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки будут введены в отношении 28 назначенных Россией министров и высокопоставленных чиновников. Эти дополнительные санкции подкрепляют решительный протест Австралии против действий президента РФ Владимира Путина и тех, кто выполняет его приказы», - заявила австралийская сторона.

В то же время жители Великобритании, в отличие от ее бывшей австралийской колонии, в комментариях выразили свое несогласие с желанием премьера Лиз Трасс вводить в отношении России новые санкции из-за референдумов.

Один из пользователей написал, что она не озвучивает «мнение большинства и уж точно не представляет мои интересы» и «Почему бы не спросить британцев, в каком направлении мы хотим двигаться?», а также «Вы поддерживали незаконный украинский режим в течение восьми лет, а теперь подвергаете нас опасности».