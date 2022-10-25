Площадь пожара на складе в Петербурге выросла до 12 тысяч «квадратов»

По информации МЧС, площадь пожара в Колпинском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 12 тысяч квадратных метров.

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Площадь масштабного возгорания, охватившего склад на территории поселка Металлострой в Санкт-Петербурге, выросла до 12 тысяч квадратных метров. Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

В здании продолжают гореть строительные материалы. Как сообщили в управлении МЧС Северной Столицы, к ликвидации пожара привлечено 123 сотрудника экстренных служб и 27 единиц техники.

Возгоранию был дан третий ранг сложности из пяти существующих. Первые сведения о появлении огня поступили 25 октября в 20:48.