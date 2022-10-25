Тысяча «квадратов»: мощный пожар произошел на складе в Петербурге

Сведений о пострадавших пока не поступало.

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Крупный пожар произошел вечером во вторник на складе в поселке Металлострой в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По данным МЧС, площадь возгорания составила примерно тысячу кв. м, ранг пожара повышен до третьего уровня из пяти возможных. Сведений о пострадавших пока не поступало.

«В здании склада размером 50 на 200 метров, высотой 12 метров происходит горение на площади 1 000 кв. метров. В 21:34 ранг пожара повышен до 3-го номера», - сообщили в МЧС.

Информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного в 20:48, в ликвидации возгорания задействовали 15 экипажей спецтехники.