В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СКЦ проверяет похожий на мину объект в Черном море

Игнат Далакян
23:02 25.10.2022
СКЦ санкционировал отправку из порта Одессы буксира «САПФИР» и поисково-спасательного катера САР-02 для проведения предварительного осмотра.
СКЦ проверяет похожий на мину объект в Черном море
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости
Читайте нас на:

Совместный координационный центр (СКЦ) проверяет подозрительный объект, похожий на мину, в одном из морских коридоров, созданных в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает СКЦ.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал отправку из порта Одессы буксира "САПФИР" и поисково-спасательного катера САР-02 для проведения предварительного осмотра возможно похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре», - передает сообщение РИА Новости.

Ранее в Москве прошли переговоры заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым. Темой переговоров послужила так называемая зерновая сделка - исполнение достигнутой договоренности между Турцией, Россией и Украиной о беспрепятственном пропуске судов с зерном, продуктов питания и удобрений через Черное море в условиях украинского конфликта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:35 В стране и мире
Видео
В МЧС сообщили, что площадь пожара на складе в Санкт-Петербурге увеличилась до 6 тысяч «квадратов»
21:16 В стране и мире
Полянский заявил, что Украина может свернуть создание «грязной бомбы» к приезду МАГАТЭ
20:10 В стране и мире
Видео
Момент взрыва у телекомпании в Мелитополе сняли на камеру
19:33 В стране и мире
РФ расширила список лиц из ЕС, которым запрещен въезд в страну
17:26 В стране и мире
Видео
«Взрыв произошел в воздухе»: очевидец рассказал об украинском обстреле Донецка
Популярное
Видео
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в Мелитополе
Видео
Удар по наблюдательному пункту ВСУ: кадры работы спецназа ЗВО в зоне спецоперации
Видео
Путин опробовал в деле винтовку СВД на полигоне в Рязанской области
Видео
Суровикин: российская группировка наращивает состав по всей линии боевого соприкосновения
Видео
«Красавицы»: Путину подарили фотоальбом с женами участников СВО из Самары
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении станции космической связи Украины под Одессой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.