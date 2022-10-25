СКЦ проверяет похожий на мину объект в Черном море

СКЦ санкционировал отправку из порта Одессы буксира «САПФИР» и поисково-спасательного катера САР-02 для проведения предварительного осмотра.

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Совместный координационный центр (СКЦ) проверяет подозрительный объект, похожий на мину, в одном из морских коридоров, созданных в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает СКЦ.

«Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал отправку из порта Одессы буксира "САПФИР" и поисково-спасательного катера САР-02 для проведения предварительного осмотра возможно похожего на мину объекта в морском гуманитарном коридоре», - передает сообщение РИА Новости.

Ранее в Москве прошли переговоры заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым. Темой переговоров послужила так называемая зерновая сделка - исполнение достигнутой договоренности между Турцией, Россией и Украиной о беспрепятственном пропуске судов с зерном, продуктов питания и удобрений через Черное море в условиях украинского конфликта.