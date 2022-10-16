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Переговоры МИД РФ и ООН по зерновой сделке закончились в Москве

Ирина Елагина
18:01 16.10.2022
Переговоры МИД РФ и ООН по зерновой сделке длились два с половиной часа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Заместитель генсекретаря ООН Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен провели в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым. Встреча прошла в Дом приемов МИД РФ в Москве и продлилась почти два с половиной часа.

Темой переговоров стала так называемая зерновая сделка - исполнение достигнутой договоренности между Турцией, Россией и Украиной о беспрепятственном пропуске судов с зерном, продуктов питания и удобрений через Черное море в условиях украинского конфликта.

Напомним, что соглашение о зерновой сделке было достигнуто 22 июля в Стамбуле.

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