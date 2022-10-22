Четыре F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудар по аэропортам Дамаска и Димаса

В результате атаки поражена радиолокационная станция YLC-6M сирийских Вооруженных сил, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас.

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Истребители F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемым авиационными бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса в Сирии. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Олег Егоров.

По его словам, авиаудары наносились в период с 23.02 до 23.08 21 октября.

«Четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас», — сказал Егоров.

Он уточнил, что в результате атаки поражена радиолокационная станция YLC-6M сирийских Вооруженных сил, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас. ПВО Сирии в ходе воздушного боя уничтожили две крылатые ракеты и четыре авиационные бомбы, добавил Егоров.

Ранее восемь тактических истребителей F-16 ВВС Израиля атаковали объекты на аэродромах в Алеппо и Дамаске восемью крылатыми ракетами и восемью авиабомбами. В результате пять сирийских военнослужащих получили ранения, был уничтожен антенный пост сирийского ЗРК С-125 и два склада с военно-техническим имуществом.