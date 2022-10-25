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Замминистра спорта Байсултанов высказался об инициативе по интеграции клубов с новых территорий в чемпионаты РФ

Игнат Далакян
22:23 25.10.2022
Замминистра спорта РФ заявил, что все новые территории, также Крым и Севастополь войдут пока во второй эшелон и будут дальше развиваться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов в беседе со «Звездой» прокомментировал прокомментировал инициативу об интеграции клубов с новых территорий в российские чемпионаты.

«Ни одна международная организация не имеет права запрещать нашим гражданам заниматься видами спорта, здоровьем, учебой. Это конституционные права граждан Российской Федерации. Исходя из этого, руководством и спорта и государства принято решение, что все новые территории, и Крым, и Севастополь войдут пока во второй эшелон и будут дальше развиваться», - заявил Байсултанов.

Заместитель министра спорта добавил, что на данный момент сам механизм прорабатывается.

Также Одес Байсултанов считает, что международные организации не смогут сделать что-то более того, что они уже сделали.

«Диктовать условия какие-то коммерческие организации, типа МОК и WADA нам не могут», - подытожил Байсултанов.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал старыми песнями заявление руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко об исключении Российского футбольного союза (РФС) из ФИФА и УЕФА.

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