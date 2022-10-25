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Полянский заявил, что Украина может свернуть создание «грязной бомбы» к приезду МАГАТЭ

Игнат Далакян
21:16 25.10.2022
По словам Полянского, у Украины будет много времени свернуть программу.
Полянский заявил, что Украина может свернуть создание «грязной бомбы» к приезду МАГАТЭ
© Фото: IMAGO ALEX HALADA Globallookpress
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Украина располагает достаточным запасом времени, чтобы свернуть программу создания «грязной бомбы» к прибытию миссии МАГАТЭ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Они могут приехать. Но "грязная бомба" - не очень сложное устройство. Если вы почитаете украинские Telegram-каналы, которые довольно информативны, то увидите, что сейчас в правящих кругах Украины много шума из-за начатой нами кампании. Есть много признаков, что они пытаются свернуть эту программу. Конечно, у них будет много времени сделать это», - цитирует ТАСС Полянского, который прокомментировал готовность Киева принять инспекторов МАГАТЭ.

Ранее постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что специалисты МАГАТЭ посетят Киев и Желтые Воды на фоне сообщений о подготовке провокации Украины с использованием «грязной бомбы». Согласно словам Ульянова, предварительные итоги инспекции будут опубликованы в течение нескольких недель.

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