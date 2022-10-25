Кремль пока не определился с главой российской делегации на G20

Дмитрий Песков сообщил, что решение по составу делегации на саммит «двадцатки» еще не принято.

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Кремль пока не определился с составом и руководителем российской делегации на саммите «двадцатки» в Индонезии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение о том, кто именно будет представлять Россию на G20 еще не принято.

«Пока нет», - приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, есть ли понимание, кто поедет от РФ на саммит «двадцатки».

Ранее Владимир Путин заявил, что вопрос о его поездке на саммит G20 еще не решен.