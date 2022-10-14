Путин заявил, что вопрос о его поездке на саммит G20 еще не решен

Владимир Путин заверил, что Россия наверняка будет принимать участие в работе саммита «двадцатки», но в каком формате, еще предстоит подумать.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин заявил, что вопросу о его поездке на саммит G20 еще только предстоит решиться.

«Окончательно еще не решен вопрос о моей поездке туда. Россия наверняка будет принимать участие в этой работе. В каком формате, мы еще подумаем», - уточнил Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Кроме этого, он в контексте этого предстоящего саммита ответил на вопрос журналиста, планирует ли он в случае поездки на саммит G20 встретиться с президентом США Байденом.

Путин заметил, что в таком случае надо спросить самого президента Соединенных Штатов. При этом Владимир Путин отметил, что сам он не видит в таких переговорах особой необходимости.

Также Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.