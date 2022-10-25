Момент взрыва у телекомпании в Мелитополе сняли на камеру

На видео видно, как мимо «Жигулей» не торопясь проезжает иномарка, и в этот момент происходит взрыв.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы кадры взрыва машины около телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе.

Камеры наблюдения зафиксировали, как к зданию бизнесс-центра подъезжают светлые «Жигули» и останавливаются под окнами крыла, в котором расположены офисы и студии медиа-холдинга.

Водитель оставляет автомобиль и уходит в направлении гаражного кооператива. Через две минуты мимо «Жигулей» не торопясь проезжает иномарка, и в этот момент происходит взрыв.

Ранее, по уточненным данным, стало известно, что в результате подрыва машины в Мелитополе пострадали шесть человек, в том числе и 12-летний ребенок. В МВД области заявили, что правоохранительные органы устанавливают причастных к данному преступлению.