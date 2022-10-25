Владелец Zara согласовал продажу своего подразделения в России

Компания также сообщает, что сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в Российской Федерации.

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Испанская группа Inditex, владеющая брендом Zara, согласовала продажу своего российского подразделения ливанской компании. Об этом следует из пресс-релиза Inditex.

«Inditex достигла первоначального соглашения о продаже своего бизнеса в Российской Федерации», - передает РИА Новости сообщение.

Компания также сообщает, что сделка будет означать прекращение деятельности Inditex в Российской Федерации. В релизе также уточняется, что условия сделки, подлежащие утверждению правительством, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, так как сделка включает в себя передачу большей части договоров аренды, связанных с магазинами.

Сообщается, что при условии согласования с арендодателями, в этих помещениях будут размещены магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, которые не связаны с компанией.

Ранее американская компания-владелец KFC решила продать около 70 ресторанов в РФ местному менеджменту. Новые рестораны готовятся к открытию под обновленным брендом с названием Rostic's.