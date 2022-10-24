В стране и мире Владелец KFC продает около 70 ресторанов в РФ местному менеджменту Игнат Далакян К открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic's. © Фото: Demian Stringer ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Американская компания-владелец KFC подписала договор купли-продажи около 70 российских ресторанов сети с ижевским франчайзи. Об этом сообщил источник в компании. «Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны», - говорится в сообщении. Источник РИА Новости в компании сообщил, что к открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic's. «Их поэтапный запуск запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО», - указал источник. Ранее кризис заставил жителей Чехии урезать траты даже на еду, часто обходясь холодными перекусами. Причиной таких перемен, как сообщил Lidovky, является беспощадная инфляция. Экспертное мнение и аналитика