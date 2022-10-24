Владелец KFC продает около 70 ресторанов в РФ местному менеджменту
Американская компания-владелец KFC подписала договор купли-продажи около 70 российских ресторанов сети с ижевским франчайзи. Об этом сообщил источник в компании.
«Для завершения сделку еще должны будут одобрить государственные регулирующие органы, а также должны быть выполнены все условия, о которых договорились стороны», - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в компании сообщил, что к открытию готовится около 70 корпоративных ресторанов под обновленным брендом Rostic's.
«Их поэтапный запуск запланирован начиная с декабря в Москве, Московской области и ХМАО», - указал источник.
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