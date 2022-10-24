ВСУ в течение двух часов обстреливали Донецк

В зоне массированной атаки в понедельник оказались три населенных пункта ДНР.

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ВСУ в течение двух часов в понедельник обстреливали несколько населенных пунктов ДНР. О массированной атаке Донецка, Яковлевки и Александровки сообщило представительство ДНР в СЦКК.

По данным представительства, украинские националисты за два часа выпустили 13 снарядов по Донецку из артиллерии калибра 155 мм и три снаряда из артиллерии такого же калибра по Яковлевке. Кроме того, ВСУ накрыли огнем Александровку, выпустив шесть снарядов калибра 152 мм.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 19 снарядов из РСЗО HIMARS и «Ольха» по Новой Каховке, три ракеты попали в Каховскую ГЭС.