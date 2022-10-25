Пожар на радиаторном заводе в Волгограде ликвидирован
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пожар на радиаторном заводе в Волгограде ликвидирован
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Пожар на радиаторном заводе в Волгограде ликвидирован
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пожар на радиаторном заводе в Волгограде ликвидирован
Экспертное мнение и аналитика
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