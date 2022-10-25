В Волгограде произошел пожар на радиаторном заводе

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В Волгограде произошел пожар на территории завода по производству радиаторов. По данным МЧС, произошло возгорание алюминиевой пыли. О пострадавших не сообщается.

«Поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгоград, в здании цеха по производству алюминиевых радиаторов. Горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты. Причина пожара устанавливается, информация по пострадавшим уточняется», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В мае в Ярославле произошло возгорание в производственном здании. По словам очевидцев, загорелся завод вентиляторных изделий. Площадь пожара составила 1 800 квадратных метров.