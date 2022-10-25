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Корреспондент показал последствия обстрела центра Донецка украинскими боевиками

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
18:03 25.10.2022
Осколки разлетелись повсюду. Основные осколки ударили в это самое кафе, где в момент прилета находились люди. Уже известно о том, что есть один погибший. На месте его гибели находятся кровавые следы. Два человека ранены, доставлены с тяжелейшими травмами в больницу. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев работает в Донецке. От вражеских обстрелов вновь гибнут и страдают мирные люди. 

Пострадавшее кафе, куда выехала съемочная группа «Звезды», находится в самом центре города, на пересечении улиц Университетская и Панфилова.

Осколки разлетелись повсюду. Основные осколки ударили в это самое кафе, где в момент прилета находились люди. Уже известно о том, что есть один погибший. На месте его гибели находятся кровавые следы. Два человека ранены, доставлены с тяжелейшими травмами в больницу. 

«Вот так изнутри выглядит кафе, куда прилетели осколки снаряда. Как мы видим, за этим столиком находились люди, они, судя по всему, ужинали. Оживленное место, самый центр Донецка, час пик, много всегда людей в это время в этой части города», - прокомментировал корреспондент. 

Сейчас на месте прилета собирают осколки снаряда. У них есть серийные номера, которые помогут экспертам определить точные калибр и тип боеприпаса.

Ранее «Звезда» показала последствия взрыва у телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе.

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