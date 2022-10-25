Путин: производители для нужд спецоперации должны получать обратную связь от ее участников

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Предприятия, которые производят все необходимое для нужд спецоперации, должны получать обратную связь от ее участников. То же самое касается и других сфер жизни. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания заседании Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей ВС РФ.

«Снаряжение, что касается специальной военной операции, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. Кстати говоря, и производители должны - многие делают это, я знаю - непосредственно на месте получать обратную связь с тем, что они делают и какой эффект это оказывает на реальную жизнь в той или иной сфере. Нужно знать мнение тех, для кого работают наши заводы и конструкторские бюро. Это касается не только предприятий, но и их руководителей. Это касается и членов нашего совета - вы должны так же получать информацию из первых рук», - заявил Путин.

Ранее Путин подписал указ о создании Координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. В его состав входят вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ России Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин, вице-премьер Татьяна Голикова, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков.