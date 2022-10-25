Мишустин рассказал о создании и работе горячей линии для мобилизованных

Поступило около полутора миллионов звонков на горячую линию, и количество обращений снижается, заявил Михаил Мишустин.

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На горячую линию для военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции на Украине, на сегодняшний день поступило порядка 1,5 миллиона звонков.

Сейчас таких звонков уже меньше, до 20 тысяч в день, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей ВС РФ.

«Действует горячая линия поддержки по номеру 122, где люди получают необходимые им сведения», - сказал глава кабинета министров.

Премьер рассказал о выстраивании обратной связи с родными резервистов и пообещал налаживание системной работы по поставкам топлива, вопросам энергетики, связи, информатизации, баз данных, аналитического обеспечения.

Мишустин также сообщил о расширении базы данных горячей линии. Кроме того, многие ответы на вопросы, касающиеся мобилизованных, можно найти на портале «Объясняем.рф». С начала объявленной в стране частичной мобилизации данный интернет-ресурс посетили почти 18 миллионов человек.

Кроме того, премьер доложил о выделении средств на закупку обмундирования для участников спецоперации.