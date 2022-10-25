Путин заявил о необходимости целевых заданий в рамках СВО
Президент России обратил внимание Координационного совета на необходимость целевых заданий в рамках СВО.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поднял тему целевых заданий в рамках специальной военной операции на совещании с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей военных.
«Напомню, что уже к сегодняшнему дню Координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности, пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят», - заявил Путин.
Ранее сообщалось, что российский президент потребовал от членов Координационного совета оперативно обновлять процедуры, нормативную базу для принятия решения по обеспечению потребностей военных.