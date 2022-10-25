В стране и мире Путин заявил о необходимости целевых заданий в рамках СВО Ирина Елагина Президент России обратил внимание Координационного совета на необходимость целевых заданий в рамках СВО. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поднял тему целевых заданий в рамках специальной военной операции на совещании с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей военных. «Напомню, что уже к сегодняшнему дню Координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности, пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят», - заявил Путин. Ранее сообщалось, что российский президент потребовал от членов Координационного совета оперативно обновлять процедуры, нормативную базу для принятия решения по обеспечению потребностей военных. Экспертное мнение и аналитика