Путин заявил, что необходимо обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

Президент РФ добавил, что это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения СВО всем необходимым.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения специальной военной операции на Украине.

«Коллеги, много раз и по разным поводам - и в связи с известными ограничениями в сфере экономики, и в связи с проведением СВО - говорили о необходимости обновления процедур нормативной базы в принятии решений по самым разным направлениям нашей деятельности. Это касается и экономики в целом, отдельных отраслей производства, вооруженных сил, обеспечения СВО всем необходимым», - сказал Владимир Путин.

Глава Российского государства добавил, что с определенными сложностями и необходимостью модернизировать работу и придать ей новые импульсы и новый характер пришлось столкнуться еще в период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее российский президент в Рязанской области заслушал доклад министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки. Кроме того, президенту РФ показали, как мобилизованные преодолевают десантно-штурмовые полосы в составе взвода, а также тренируются бороться с бронетехникой в ближнем бою.