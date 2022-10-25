Речь идет о комплексе бортового оборудования с расширенным функционалом, а также интеллектуальной поддержке экипажа. Также модернизированный Су-57 получит возможность применять широкую номенклатуру новых типов вооружения.

© Фото: ОАК

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили о том, что состоялся первый полет модернизированного самолета Су-57. Об этом заявляется в Telegram-аккаунте ОАК. Полет состоялся еще 21 октября.

«ОКБ Сухого в составе ОАК ведет работу по совершенствованию Су-57. 21 октября на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова состоялся первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57. Самолет пилотировал летчик-испытатель ОКБ Сухого, Герой Российской Федерации Сергей Богдан. Полет длился 56 минут и прошел без замечаний», - говорится в сообщении.

В ОАК уточнили, что речь идет о комплексе бортового оборудования с расширенным функционалом, а также интеллектуальной поддержке экипажа. Кроме этого, модернизированный Су-57 получит возможность применять широкую номенклатуру новых типов вооружения.

Также сообщается, что на новой версии самолета обеспечена возможность установить двигатель второго этапа.

Ранее о возможностях Су-57 рассказал летчик-испытатель.