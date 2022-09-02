«Позволяет выполнять в воздухе все»: летчик-испытатель рассказал о возможностях Су-57

Рафаэль Сулейманов отметил, что Су-57 вобрал в себя все лучшее, что создавало и аккумулировало ОКБ Сухого на протяжении многих лет.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Возможности истребителя пятого поколения Су-57 позволяют «выполнять в воздухе все». Об этом рассказал летчик-испытатель ОКБ Сухого (входит в Ростех) Рафаэль Сулейманов.

«Пилотирование этого самолета очень приятное, комфортное. Он позволяет выполнять в воздухе все. Эти возможности вкупе с мощным вооружением, которое может выполнять задачи как по воздуху, так и по земле, в любых погодных условиях, днем и ночью, в любых широтах, делает его очень мощным оружием в руках летчиков», - сказал он в ходе лекции-экскурсии в рамках марафона «Знание».

Летчик-испытатель отметил, что Су-57 вобрал в себя все лучшее, что создавало и аккумулировало ОКБ Сухого на протяжении многих лет. Сулейманов отметил, что летчики, которые выполняют полеты на Су-35, без затруднений смогут управлять истребителем пятого поколения.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов