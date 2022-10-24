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Инспекторы МАГАТЭ посетят два ядерных объекта по запросу Киева

Алиса Краузе
23:59 24.10.2022
МАГАТЭ проведет инспекцию двух ядерных объектов на предмет незадекларированной ядерной деятельности или материалов.
Инспекторы МАГАТЭ посетят два ядерных объекта по запросу Киева
© Фото: IMAGO photonews.at Georges Schne Globallookpress
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В ближайшие дни на двух ядерных объектах будет проведена инспекция в рамках визита МАГАТЭ. Специалисты Международного агентства по атомной энергии осуществят соответствующую работу по запросу Киева.

О планах организации рассказал ее глава Рафаэль Гросси. Заявление опубликовано на официальном сайте атомного регулятора. Как уточняется, целью проведения проверки является обнаружение любой незадекларированной ядерной деятельности или материалов, которые потенциально могут присутствовать на местах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что РФ не поступало информации о планах по проведению инспекции МАГАТЭ на украинской территории после заявлений Москвы о подготовке оппонентами «грязной бомбы». Гендиректор международного агентства Гросси лишь согласился рассмотреть вероятность того, что Киев организовывал провокацию с применением маломощного ядерного боеприпаса.

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