Армия От первого лица: кадры стрельбы с закрытых позиций в зоне СВО с точки зрения танкиста Роман Закурдаев Танковые экипажи 1-й Славянской бригады ведут огонь с закрытых огневых позиций. Цель - опорные пункты ВСУ, находящиеся на удалении в семь-восемь километров. Надо поддержать дружественные штурмовые отряды. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: «Звезда» публикует кадры боевой работы танкистов Народной милиции ДНР на Авдеевском направлении. Танковые экипажи 1-й Славянской бригады ведут огонь с закрытых огневых позиций. Цель - опорные пункты ВСУ, находящиеся на удалении в семь-восемь километров. Надо поддержать дружественные штурмовые отряды. Танкисты постоянно меняют позиции, чтобы не попасть под ответный удар украинской артиллерии. При этом некоторые экипажи работают на трофейных украинских танках Т-64, оставленных противником в прошлых боях. Теперь эта техника обернулась против прежних хозяев и громит врага. Ранее танкист рассказал, как бойцы ДНР действуют на Авдеевском направлении. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика