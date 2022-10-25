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Было ваше, стало наше: как танкисты ДНР бьют украинских боевиков на трофейном Т-64

15:13 25.10.2022
После очередного пополнения боекомплекта экипаж выдвигается на боевую позицию, и так весь день. Трудная, рутинная работа. Главная задача - отбросить врага подальше от Донецка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал бывший украинский танк Т-64, который бойцы Донецкой Народной Республики отбили у украинских боевиков. Теперь на нем воюют танкисты НМ ДНР. 

«Довольно частое явление. Экипаж воюет на трофейном танке. Это Т-64, его отбили в ходе недавних боев, фактически в идеальном состоянии», - прокомментировал корреспондент. 

После очередного пополнения боекомплекта экипаж выдвигается на боевую позицию, и так весь день. Трудная, рутинная работа. Главная задача - отбросить врага подальше от Донецка.

Танкисты ДНР ведут огонь с закрытых огневых позиций по опорным пунктам ВСУ в семи-восьми километрах. При этом экипажи постоянно меняют позиции, чтобы не попасть под неприятельскую артиллерию.

Ранее публиковались кадры работы «Солнцепека» по позициям ВСУ в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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