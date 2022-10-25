«Отработаем, пехота заходит»: танкист рассказал, как бойцы ДНР действуют на Авдеевском направлении

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Танковые экипажи 1-й Славянской бригады Народной милиции ДНР поддерживают огнем пехоту на Авдеевском направлении. Ведут огонь с закрытых огневых позиций по опорным пунктам ВСУ. О том, как проходят будни танкистов на фронте, рассказал «Звезде» военнослужащий НМ ДНР с позывным Губан.

«Мы выезжаем, здесь у нас норки, точки. Отрабатываем, сюда приезжаем, загружаемся, потом опять ждем команды. Не могли взять их позиции, когда они были в поселке. Дома, люди, гражданские, тяжело было работать. Там приходилось работать чуть ли не лоб в лоб», - сказал он.

Губан пояснил, что бойцы Народной милиции сейчас пытаются оттолкнуть противника подальше от населенного пункта. Задача непростая, но они медленно и верно продвигаются вперед.

«Мы отработаем, потом пехота заходит. Вылазят (украинские военные) откуда не пойми. Вроде их позиций нет, выходят с нор, отработали и опять исчезли», - добавил военнослужащий.

В свою очередь, корреспондент «Звезды», находящийся сейчас в зоне СВО, показал бывший украинский танк Т-64, который бойцы Донецкой Народной Республики отбили у украинских боевиков. Теперь на нем воюют танкисты НМ ДНР.

Ранее Министерство обороны России показало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов