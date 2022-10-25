Путин пригласил лидера Гвинеи-Бисау в Петербург на саммит Россия - Африка в 2023 году

Вопросы двусторонних отношений, сотрудничество с ЭКОВАС и условия зерновой сделки обсудили лидеры России и Гвинеи-Бисау на встрече в Москве.

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Президент России Владимир Путин анонсировал проведение саммита Россия - Африка в 2023 году в Санкт-Петербурге и пригласил принять участие в форуме президента Республики Гвинея-Бисау и главу Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС) Умару Сиссоку Эмбало. Сотрудничество России и африканского континента, а также вопросы двусторонних отношений и соблюдение условий зерновой сделки стали темами рабочей встречи лидеров двух стран в Москве.

Владимир Путин отметил, что российско-бисайскому сотрудничеству уже полвека и отношения двух стран развиваются.

«Между Россией и вашей страной всегда складывались очень хорошие, добрые отношения. И сегодня наши отношения развиваются. Нужно еще сделать многое для поддержки гуманитарных связей, сотрудничества в области образования», - заявил президент России.

Владимир Путин отметил, что Россия заинтересована в развитии экономических отношений с Западной Африкой, экономический совет стран этой части континента возглавляет Умару Сиссоку Эмбало.

«В Экономическое сообщество государств Западной Африки сейчас входят страны, в которых проживает 400 млн человек, 550 млрд составляет ВВП всех стран, торговый оборот весьма приличный с Россией, и весьма высокие темпы развития. Рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества со странами Западной Африки и со всем африканским континентом», - подчеркнул Путин.

Глава Российского государства напомнил, что в 2019 году в Сочи прошел первый саммит Россия - Африка, и пригласил африканского коллегу на новый саммит, который пройдет в 2023 году в Санкт-Петербурге.

Президент Республики Гвинея-Бисау отметил, что «Гвинея-Бисау - это непоколебимый партнер России», «я приехал к вам как брат и как друг России», и выразил надежду, что во время рабочей встречи стороны смогут обсудить вопросы безопасности в Западной Африке, соблюдение условий зерновой сделки и ситуацию на Украине, чтобы «найти путь и восстановить диалог между двумя братскими государствами».