Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине

Французский лидер отметил, что на президента Байдена может оказать влияние папа римский.

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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Соединенных Штатов Америки сесть за стол переговоров и обсудить мирное урегулирование ситуации на Украине. Об этом он заявил по итогам визита в Ватикан.

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», - цитирует Макрона издание Point.

Французский лидер отметил, что у президента США Джозефа Байдена и папы римского Франциска установились доверительные отношения, поэтому понтифик может повлиять на главу Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова разговаривать с США, Францией и папой римским, чтобы найти развязки по ситуации на Украине. Он уточнил, что если переговоры идут действительно в русле усилий поиска развязок, то их можно оценить положительно.