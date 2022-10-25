В Норвегии задержали бразильца, подозреваемого в работе на российские спецслужбы

Сообщается, что задержанный позиционирует себя обычным гражданином, однако на самом деле якобы работает на разведку РФ.

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Полицейская служба безопасности Норвегии задержала в Тромсе на севере страны гражданина Бразилии, который подозревается в том, что на самом деле является россиянином и работает на спецслужбы РФ. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

«Полицейская служба безопасности арестовала гражданина Бразилии, направлявшегося на работу в Университет Тромсе. Он подозревается в том, что находится в Норвегии под вымышленным именем и с вымышленной биографией, а на самом деле является россиянином и работает на одну из российских спецслужб», - цитирует РИА Новости телекомпанию.

Как передает телерадиокомпания, задержанный является так называемым «нелегалом», который позиционирует себя обычным гражданином, однако на самом деле якобы работает на разведку РФ.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил с заявлением о том, что не следует изолироваться от Российской Федерации. Вместо этого норвежский премьер считает, что лучше наладить прямое общение с РФ в условиях сложной политической обстановки.