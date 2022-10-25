В МО РФ заявили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 в Николаевской области

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В Минобороны России заявили об уничтожении в небе над Николаевской областью украинского истребителя МиГ-29. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Калуга Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - отметил Конашенков.

Игорь Конашенков рассказал и о результатах ударов, нанесенных оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Было поражено четыре пункта управления ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Новое, Двуречная (Харьковская область), Константиновка (ДНР), Оленовка (Николаевская область).

Кроме этого, в ходе ударов была поражена стоянка украинских вертолетов в районе Александровки на территории ДНР, а также 68 артиллерийских подразделений врага и войска в 182 районах.

Удалось уничтожить два склада с вооружением и боеприпасами ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Угледар в ДНР и Зеленый Гай в Николаевской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и суточный итог работы российских средств ПВО. Было уничтожено в воздухе 13 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Оборотновка, Калиновка, Владимировка (ЛНР), Колодезное (Харьковская область), Садок, Александровка, Криничанка, Кучерское (Херсонская область), Энергодар (Запорожская область).

Еще зенитчики сбили семь украинских снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч». Они были уничтожены в районах населенных пунктов Клапая, Отрадокаменка, Веселое в Херсонской области, а также в Коломыйчихе (ЛНР). Удалось сбить и три противорадиолокационные ракеты HARM производства США. Это произошло в районах населенных пунктов Петровка (ЛНР) и Антоновка (Херсонская область).

Конашенков озвучил акуальные данные по потерям украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 326 самолетов, 162 вертолета, 2 339 беспилотников, 383 ЗРК, 6 046 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевых машин РСЗО, 3 525 орудий и минометов и 6 758 единиц специальной автотехники.

Также Игорь Конашенков сообщил о провале украинских атак на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов