В Минобороны России сообщили о провале украинских атак на трех направлениях

На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, заявили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Вооруженные силы РФ отбили атаки украинских войск на Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции», - сказал он.

Представитель российского военного ведомства перечислил потери украинской стороны в живой силе и военной техники. Как утверждает Конашенков, на данном направлении противник потерял более 30 своих бойцов, а также не досчитался танка, трех боевых бронированных машин и двух пикапов.

Атаки противника на Красно-Лиманском направлении также провалились. Потери украинских войск превысили 120 человек в личном составе. Вооруженные силы РФ отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих.

В новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине говорится и об успехах оперативно-тактической авиации ВКС России. Так, в Николаевской области был сбит украинский истребитель МиГ-29.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов