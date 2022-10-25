Песков заявил, что «Турецкий поток» имеет потенциал к расширению
«Турецкий поток», отметил пресс-секретарь президента РФ, связывает Россию и Турцию и может разрастись.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газопровод «Турецкий поток» можно расширить.
«С Турцией нас связывает, собственно, сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем - "Турецкий поток", которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости», - сказал он журналистам.
Также Песков прокомментировал новость о возможной провокации Киева с «грязной бомбой». Он заявил, что эти планы опасны и поэтому отрицание Украиной своей роли в происходящем непозволительно.