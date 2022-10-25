В стране и мире Песков заявил, что «Турецкий поток» имеет потенциал к расширению Анастасия Бобылева «Турецкий поток», отметил пресс-секретарь президента РФ, связывает Россию и Турцию и может разрастись. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что газопровод «Турецкий поток» можно расширить. «С Турцией нас связывает, собственно, сейчас фактически одна из крупнейших газопроводных систем - "Турецкий поток", которая имеет серьезный потенциал к расширению при необходимости», - сказал он журналистам. Также Песков прокомментировал новость о возможной провокации Киева с «грязной бомбой». Он заявил, что эти планы опасны и поэтому отрицание Украиной своей роли в происходящем непозволительно. Экспертное мнение и аналитика