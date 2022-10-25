РИА Новости сообщило о фейках СБУ о задержании сотрудников агентства под Николаевом

Ранее СБУ сообщила, что якобы задержала сотрудников агентства в Николаеве, которые «были связаны с подпольем».

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Сообщения Службы безопасности Украины о якобы задержании сотрудников РИА Новости под Николаевом являются фейком. Об этом сообщили в агентстве.

«Заявление СБУ об обнаружении "представителей РИА Новости" в Николаеве - новый фейк спецслужбы, которая не знает, как оправдать свое существование. У РИА Новости никогда не было и нет никаких сотрудников в Николаеве», - сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня».

Агентство сообщило, что получало информацию о ситуации в городе от местных жителей, однако никто из них не является сотрудником РИА.

«Никогда и никто из них не был и не является ни сотрудником, ни тем более "связным" РИА Новости - таких должностей в нашем штатном расписании нет», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава администрации города Энергодара Запорожской области Александр Волга сообщил, что новости о нападении, будто бы совершенном на него, ложны. Украинская пресса распространяла фейки, согласно которым политик якобы серьезно пострадал и находится почти в критическом состоянии.