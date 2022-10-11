Глава Энергодара опроверг украинские фейки о нападении на него
Александр Волга заявил, что, вопреки сообщения украинских СМИ, чувствует себя отлично.
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
Глава администрации города Энергодара Запорожской области Александр Волга сообщил, что новости о нападении, будто бы совершенном на него - ложны. Накануне украинская пресса распространяла фейки, согласно которым политик якобы серьезно пострадал и находится почти в критическом состоянии.
«Сами прекрасно видите, что это неправда», - обратился он к жителям Энергодара и близлежащих территорий в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Волга заверил, что чувствует себя прекрасно и продолжает выполнять свои обязанности и контролировать ситуацию в городе.