Глава Энергодара опроверг украинские фейки о нападении на него

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Глава администрации города Энергодара Запорожской области Александр Волга сообщил, что новости о нападении, будто бы совершенном на него - ложны. Накануне украинская пресса распространяла фейки, согласно которым политик якобы серьезно пострадал и находится почти в критическом состоянии.

«Сами прекрасно видите, что это неправда», - обратился он к жителям Энергодара и близлежащих территорий в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Волга заверил, что чувствует себя прекрасно и продолжает выполнять свои обязанности и контролировать ситуацию в городе.