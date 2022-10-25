В Минэнерго Турции сообщили о достижении соглашения с Россией о создании газового хаба

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Турция и Россия достигли принципиального соглашения о создании в стране газового хаба. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез. При этом турецкая сторона уже начала осуществлять свою часть работы.

«Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Bota, Epia. У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров. Сначала нам нужно закончить работы на нашей стороне», - приводит РИА Новости слова министра.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что новый газовый хаб, реализовать который предложил российский лидер Владимир Путин, может быть расположен в регионе Фракия в европейской части Турции. До этого Путин заявил, что турецкий газовый хаб мог бы быть не только площадкой поставок, но и определителем цен.