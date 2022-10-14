Эрдоган сообщил возможное местоположение нового газового хаба

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что новый газовый хаб, реализовать который предложил российский лидер Владимир Путин, может быть расположен в регионе Фракия в европейской части Турции.

«Фракия выглядит наиболее оптимальным расположением для подобного распределительного центра... Мы построим этот хаб в наиболее подходящем для этого месте. У нас уже есть хаб для распределения газа по стране, но этот, конечно, будет уже международным хабом», - заявил Эрдоган телеканалу NTV.

Ранее Путин на переговорах с Эрдоганом заявил, что турецкий газовый хаб мог бы быть не только площадкой поставок, но и определителем цен. Распределительный центр может быть использован для перемещения транзита с поврежденного «Северного потока».