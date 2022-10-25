В стране и мире Снайперы ЛНР уничтожили огневую точку и пункт наблюдения ВСУ: видео Алексей Курильченко Судя по кадрам, для поражения украинских позиций применялся ПТРК. © Видео: МВД ЛНР © Фото: МВД ЛНР Читайте нас на: МВД Луганской Народной Республики опубликовало видео работы группы снайперов. На видео запечатлено уничтожение огневой точки и наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины. Судя по кадрам, для поражения украинских позиций применялся ПТРК. «В ходе проведения СВО группой снайперов ОБТФ МВД ЛНР уничтожена огневая точка и наблюдательный пункт ВСУ», - сообщили в МВД ЛНР. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики понесли «катастрофические потери» в живой силе и военной технике при попытке прорыва линии обороны в районе Кременной и Сватово. По его словам, среди погибших было много иностранцев, участвовавших в боевых действиях на стороне официального Киева. Экспертное мнение и аналитика