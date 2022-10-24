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ВСУ обстреляли Зоринск и Старобельск из РСЗО HIMARS

Анастасия Бобылева
06:22 24.10.2022
Информация о пострадавших уточняется.
ВСУ обстреляли Зоринск и Старобельск из РСЗО HIMARS
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
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Украинские боевики обстреляли из РСЗО HIMARS два населенных пункта Луганской Народной Республики. Под огонь попали Зоринск и Старобельск, об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.05 по н.п. Зоринск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в одном из сообщений в Telegram-канале представительства.

В другом сообщении говорится об обстреле Старобельска, по которому также попали две ракеты.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк. Украинские войска выпустили по Киевскому району города шесть ракет из РСЗО «Град».  

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