ВСУ обстреляли Зоринск и Старобельск из РСЗО HIMARS
Информация о пострадавших уточняется.
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
Украинские боевики обстреляли из РСЗО HIMARS два населенных пункта Луганской Народной Республики. Под огонь попали Зоринск и Старобельск, об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.05 по н.п. Зоринск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в одном из сообщений в Telegram-канале представительства.
В другом сообщении говорится об обстреле Старобельска, по которому также попали две ракеты.
Ранее ВСУ обстреляли Донецк. Украинские войска выпустили по Киевскому району города шесть ракет из РСЗО «Град».