ВСУ обстреляли Зоринск и Старобельск из РСЗО HIMARS

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress

Украинские боевики обстреляли из РСЗО HIMARS два населенных пункта Луганской Народной Республики. Под огонь попали Зоринск и Старобельск, об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.05 по н.п. Зоринск с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в одном из сообщений в Telegram-канале представительства.

В другом сообщении говорится об обстреле Старобельска, по которому также попали две ракеты.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк. Украинские войска выпустили по Киевскому району города шесть ракет из РСЗО «Град».