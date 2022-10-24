Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов провел переговоры с американским коллегой
Переговоры Герасимова и Милли прошли при помощи телефонной связи, уточнили в МО РФ.
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры с американским коллегой, председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Как уточняет Минобороны России, беседа проходила сегодня по телефону.
«В ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы"», - сказано в сообщении российского военного ведомства.
Ранее Герасимов провел переговоры с британским коллегой Энтони Рэйдэйкином.
Ранее в МО РФ заявили, что располагают сведениями о контактах офиса президента Украины Владимира Зеленского с представителями Британии по вопросу получения технологии создания ядерного оружия.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов