Небензя: РФ будет расценивать взрыв киевской «грязной бомбы» как ядерный терроризм
В случае, если Украина все-таки решится использовать «грязную бомбу», о подготовке которой стало известно немногим ранее, российская сторона будет расценивать это как акт ядерного терроризма. Свою позицию по данному вопросу Москва постаралась донести мировому сообществу.
Соответствующее заявление было сделано в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу. Текст послания цитирует РИА Новости.
Ранее МИД Российской Федерации предупреждал, что киевский режим уже приступил к реализации задумки с «грязной бомбой». Подрыв изготовленного на Украине устройства предполагается выдать за нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса. По сведениям министерства, в план Киева могут быть вовлечены западные страны.