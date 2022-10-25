Небензя: РФ будет расценивать взрыв киевской «грязной бомбы» как ядерный терроризм

Россия предупредила ООН, что применение Украиной «грязной бомбы» будет рассматриваться в качестве акта ядерного терроризма.

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В случае, если Украина все-таки решится использовать «грязную бомбу», о подготовке которой стало известно немногим ранее, российская сторона будет расценивать это как акт ядерного терроризма. Свою позицию по данному вопросу Москва постаралась донести мировому сообществу.

Соответствующее заявление было сделано в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу. Текст послания цитирует РИА Новости.

Ранее МИД Российской Федерации предупреждал, что киевский режим уже приступил к реализации задумки с «грязной бомбой». Подрыв изготовленного на Украине устройства предполагается выдать за нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса. По сведениям министерства, в план Киева могут быть вовлечены западные страны.