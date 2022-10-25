Маск обозвал шахматиста Каспарова* идиотом

Бизнесмен из США не удержался и сравнил интеллект всемирно известного шахматиста и iPhone.

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Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск отреагировал на слова известного шахматиста Гарри Каспарова*. Тот заявлял, что «сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине люди не имеют права рассказывать Украине, как ей поступать».

Данный выпад был сделан в контексте предложений Маска по урегулированию ситуации в этой стране. Бизнесмен из США отреагировал, написав пост в своем Twitter.

«Правда это то, что Каспаров* хорошо играет в шахматы, почти так же, как мой iPhone, в остальном он идиот», - написал Илон Маск.

В середине октября Илон Маск много писал про украинский конфликт. В одном из постов он признался, что пытался добиться деэскалации на Украине и не смог. Он написал, что предпринимает попытки «изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и, честно говоря, безуспешно».

*Физическое лицо, включенное Минюстом РФ в список иностранных агентов.