Маск признался, что пытался добиться деэскалации на Украине и не смог

Так миллиардер прокомментировал публикацию пользователя Twitter, осудившего США за безрассудную политику на Украине.

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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск признался, что изо всех сил пытается добиться деэскалации на Украине, однако пока его усилия безуспешны. Такой комментарий он написал в Twitter.

«Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию, и, честно говоря, безуспешно», - заявил Маск.

Так миллиардер прокомментировал одну из записей другого пользователя, предпринимателя Кима Доткома. Дотком одобрил усилия Маска и осудил политику США по Украине.

Ранее в одном из высказываний в социальной сети миллиардер указал на высокий риск применения ядерного оружия в ближайшее время. Он призвал население планеты «прекратить целиться в себя ядерным оружием».